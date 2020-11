AEX schiet omhoog door oppepper vaccin

De AEX noteerde om half twee 3,4% hoger op 592,4 punten, na vorige week al met 7,3% te zijn gestegen. De AMX koerste 4,3% hoger op 862,3 punten.

Elders in Europa vierden beleggers ook feest. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 5%, 6,1% en 6,8%.

Bekijk ook: Industriële productie omlaag in september

De indexfutures wezen op een 1% tot 5% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

Pfizer meldde dat zijn coronavaccin een effectiviteit van maar liefst 90% kent. De farmaceut heeft daardoor goede hoop dat het nog eind dit jaar op de markt kan komen.

De aanhoudende aandelenrally schrijft beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING eveneens toe aan de verkiezingsuitslag in de VS. „Beleggers waren van tevoren gepositioneerd voor een blue wave, maar het lijkt erop dat de Republikeinen de meerderheid in de Senaat behouden. Zeker is dat overigens nog niet. Op 5 januari vindt in Georgia een herverkiezing plaats en als de Democraten twee zetels behalen, komt de stand op 50-50. Vicepresident Harris geeft dan de doorslag.”

Bij een verdeeld Congres wordt het voor Biden lastig de door hem beoogde belastingverhogingen en een strengere regelgeving door te voeren. „Dit is goed voor technologiefondsen, maar niet de enige reden waarom hun koersen nu extra hard omhoog gaan. Zij profiteren ook van de daling van de rentes, die vooral bij groeiaandelen hogere waarderingen opleveren. Bovendien is technologie de sector met de meeste opwaartse winstbijstellingen”, meldt Wiersma.

De beleggingsstrateeg verwacht dat de beurzen de komende weken volatiel zullen blijven. „Het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS en diverse Europese landen baart zorgen. Bovendien is de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen hoogst onzeker.”

Bekijk ook: Ingreep Britse banken maakt Nederlandse export miljoenen duurder

ArcelorMittal aan kop

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 23,5% bovenaan. Het winkelvastgoedfonds heeft veel baat bij een snelle introductie van het coronavaccin. Naast twee activistische aandeelhouders meldde ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zich tegen de aangekondigde aandelenemissie. Die zorgt voor verwatering van het belang van zittende beleggers, maar zou niet nodig zijn en omgeven met onduidelijke aannames, aldus de VEB.

De financiële instellingen schoten ook omhoog. Aegon, ING en ABN Amro wonnen ongeveer 9%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos herstelde met 4,5% van de opmerkelijke tik op vrijdag.

Shell won 10%.

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway, dat juist baat heeft bij sluiting van de restaurants, was met een verlies van 5,6% een negatieve uitschieter.

Fintechbedrijf Adyen verloor 3,2%.

Signify sterk

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een winst van 28% bovenaan. Basic-Fit pakte er 13,8% bij.

Biotechfonds Pharming won 2,9%, in reactie op de komst van een nieuwe ceo Jeroen Wakkerman, afkomstig van Nutreco.

Bekijk ook: Wakkerman wordt financieel topman Pharming

Bij Altice Europe (+2%) meldden meer aandeelhouders van het telecombedrijf zich tegen een bod dat grootaandeelhouder Patrick Drahi heeft uitgebracht op het bedrijf.

Smallcap B&S Group won 6,5% na een handelsupdate. De distributeur en groothandelsonderneming zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen.

Het niet in een index opgenomen DPA steeg 0,8%. De detacheerder heeft te maken met minder vraag naar de diensten van zijn professionals en verwacht dat de impact van het virus op de economie en de arbeidsmarkt nog wel even blijft aanhouden.

Meer relevant financieel nieuws elke dag direct in je mail? Meld je hier aan.