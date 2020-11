Arcelor koploper in stevig hogere AEX

De AEX-index noteerde om tien over elf 1,5% hoger bij 581,5 punten. De AMX-index koerste 2% hoger bij 842,9 punten.

Elders in Europa ging de Duitse DAX, de Franse CAC 40 en Britse FTSE 100 1,5% tot 1,8% omhoog.

Het macronieuws was echter gemengd. De Nederlandse industriële productie was in september 7% lager dan in september. Het Duitse handelsoverschot pakte in september €20,8 miljard hoger uit.

De Duitse regering zou streven naar uitstel binnen de EU van het heffen van Europese importtarieven op $4 miljard aan Amerikaanse producten. De EU zou aanbieden heffingen tegen elkaar weg te streven om rust in de relatie te bewerkstelligen.

In Japan steeg in de ochtend de Nikkei 225 naar het hoogste punt sinds 1991 met 2,1% toename.

In indexfutures wezen op een 1,4% tot 1,8% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

Onzekerheid over de omvang van het verzet van president Trump tegen de verkiezingsuitslag hield beleggers amper bezig. Democraat Biden meldde zaterdag officieel zijn winst, Trump blijft zich voor de rechtbank verzetten tegen de verkiezingsuitslag.

Het Congres blijft verdeeld: het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden lijkt in handen te blijven van de Democraten, terwijl de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat lijken te behouden.

De euro noteerde 0,2% lager bij $1,187. Olie werd bijna 3% duurder. Goud en zilver stegen eveneens in waarde. Bitcoin bleef boven $15.000 na 1% verlies. De 10-jarige Amerikaanse staatsschuld zakte iets tot 0,808%.

ArcelorMittal aan kop

Bij de Nederlandse hoofdfondsen louter groene cijfers. Staalgigant ArcelorMittal stond met een plus van 4,3% bovenaan. Fintech Adyen klom 3%. Chiptoeleverancier ASMI won 2,9%, chipmachinemaker ASML pluste met 2,7%.

De verzekeraars Aegon (+2,1%) en ASR (+2%) gingen bovenin mee.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (+1,5%) kwam verder onder vuur. Naast twee activistische aandeelhouders meldde ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zich tegen de aangekondigde aandelenemissie. Die zorgt voor verwatering van het belang van zittende beleggers, maar zou niet nodig zijn en omgeven met onduidelijke aannames, aldus de VEB.

Shell kreeg een koopadvies van HSBC, komend van ’houden’ en won 1,1%.

Signify sterk

Bij de middelgrote fondsen prijkte Air France KLM met een winst van 5,3% bovenaan. Led-producent Signify steeg 3,5%.

Bij Altice Europe (+0,9%) meldden meer aandeelhouders van het telecombedrijf zich tegen een bod dat grootaandeelhouder Patrick Drahi heeft uitgebracht op het bedrijf.

Biotechfonds Pharming (+1,3%) reageerde op de komst van een nieuwe ceo Jeroen Wakkerman, afkomstig van Nutreco.

Smallcap B&S Group won 3% na een handelsupdate. De distributeur en groothandelsonderneming zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen.

Detacheerder DPA meldde bij de lokale fondsen 1% winst ondanks een dalende omzet en lager resultaat over het afgelopen kwartaal. Vanwege de coronacrisis heeft DPA te maken met minder vraag naar de diensten van zijn professionals. Het bedrijf verwacht dat de impact van het virus op de economie en de arbeidsmarkt nog wel even blijft aanhouden.

