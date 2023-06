’Iedereen teleurgesteld’ na opschorten gesprekken landbouwakkoord

Eerder meldde De Telegraaf al dat er alleen zich is op een akkoord als het kabinet meebeweegt op de veelbesproken koeiennorm, zeg maar het aantal stuks vee per hectare. Dat is nog steeds een van de breekpunten, melden ingewijden. LTO-voorman Sjaak van der Tak zegt dat het op ’een nadrukkelijk vraagstuk in een impasse zit’. Op grond van de laatste hoofdstukken in het akkoord die hij vandaag heeft gelezen, heeft Van der Tak naar eigen zeggen om een schorsing gevraagd. „Er moet perspectief voor onze boeren komen, en daartoe leidt het funderend gesprek vanavond met de kabinetsdelegatie.” Welke toezeggingen Van der Tak precies van het kabinet wil, daar wil hij geen uitspraken over doen.

„Vanochtend was de sfeer nog goed, maar nu is iedereen teleurgesteld”, zegt Douwe Monsma van de Bioboeren als hij woensdagmiddag wegloopt bij het overleg. „Er is nog wat werk te doen.” Ook de jonge boeren zijn woensdagavond present. Hun voorman Roy Meijer zegt dat hij wel ’gaat zien wat eruit gaat komen’. LTO-voorman Van der Tak arriveert rond de klok van acht met het voltallige LTO-bestuur in de ministerietoren, maar wil geen vragen beantwoorden.

Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Adema heeft, toen LTO de schorsing aanvroeg, aangeboden om vanavond het gesprek met een kabinetsdelegatie voort te zetten. Volgens de landbouwminister schuiven daar ’collega’s uit het fysieke domein’ aan, dus ministeries waar boeren ook op hun erf mee te maken hebben, zoals stikstof en waterkwaliteit. Adema zegt dat hij „de polder graag weer wil opbouwen op basis van vertrouwen.” Bronnen melden dat naast premier Mark Rutte en Adema in elk geval Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening), Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur) en Rob Jetten (Klimaat) aanwezig zijn.

Pakket telt op tot 16 miljard

Haagse ingewijden melden aan De Telegraaf dat het pakket uiteindelijk optelt - inclusief opkoopregeling - tot een bedrag van 12 tot 16 miljard euro. „Dat geld komt voor een deel uit het transitiefonds van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof), voor een deel uit Europees GLB-geld en voor een deel uit de eigen begroting van het ministerie van LNV”, bevestigt een goed ingevoerde bron.

Hoofdtafel landbouwakkoord.

Heetste hangijzer is volgens ingewijden nog steeds een maximum aantal koeien per hectare, die het kabinet er graag in wil hebben, maar waar boerenorganisaties fel op tegen zijn. Als er een akkoord naar de achterbannen gaat is daar door het kabinet op geschoven, zo laat een goed ingevoerde bron weten. Verschillende besturen van de partijen aan tafel hebben namelijk al wel het concept-akkoord gezien.

Maximum aantal koeien

Het kabinet wil die nieuwe norm er graag in hebben om het aantal koeien per hectare grasland te beperken. Op die manier wordt vast toegewerkt naar een grondgebonden melkveehouderij in 2032, waarbij voer en mest op het eigen land of van de buren komt. Maar belangenorganisaties van melkveehouders zijn er op tegen, omdat de nieuwe regel verstrekkende gevolgen heeft. Henk Bleker van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond noemde het eerder in De Telegraaf „een ordinaire krimptactiek.” Hij verder weten dat als het kabinet en LTO overeenkomen dat er een zogeheten ’GVE-norm’ ingevoerd gaat worden, ’alle melkveehouders in Nederland om een oordeel worden gevraagd’. „We starten dan tegelijkertijd een marathon-raadpleging met tientallen bijeenkomsten in het land. En zullen dan ook de actiebereidheid peilen.”

Sjaak van der Tak aan de onderhandelingstafel.

Ook vanuit de grootste boerenorganisatie LTO klinkt kritiek op de norm. „Het is niet haalbaar voor een kwart tot één derde van de bedrijven. En ik kan onze boeren niet uitleggen wat die norm nou voor ze moet oplossen”, zei Erwin Wunnekink, voorzitter van LTO-melkveehouderij, eerder tegen De Telegraaf. „Ik snap de gedachte dat grasland beschermd moet worden omdat dat bijdraagt aan de waterkwaliteit, de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Maar het kost individuele bedrijven veel geld. En het helpt ook niet om de milieudoelen te halen.” Volgens Wunnekink is het enkel een politieke wens van D66.

D-day

„Bij D-day begon het pas”, zei landbouwminister Piet Adema toen hij aankwam bij het overleg tegen De Telegraaf. En daar heeft hij gelijk in, want áls het vandaag tot een concept-akkoord komt, moet dat eerst nog naar de achterbannen van alle partijen ter goedkeuring. Dat zijn niet alleen de boerenorganisaties, maar ook de supermarktbranche en natuurbeheerders. Zij moeten het er ook allemaal mee eens zijn wat er is afgesproken over de toekomst van de landbouw in Nederland.

Nacht van Ockenburgh

Het laatste overleg was bijna een maand geleden in Villa Ockenburgh. Dat ging door tot in de vroege uurtjes, en daar kwam zelfs premier Mark Rutte in zijn oude Saab naartoe om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat lukte toen niet. Na afloop van het overleg ging er wel een concept naar het PBL om doorgerekend te worden, maar het PBL gaf begin juni aan de plannen nog niet concreet genoeg te vinden om er een berekening op los te laten. Het kabinet houdt desalniettemin vol dat het landbouwakkoord nodig is voor het draagvlak onder boeren en om vertrouwen te herstellen.

Roy Meijer van de jonge boerenbeweging NAJK.