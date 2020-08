Metaalbedrijven houden hart vast

Bedrijven in de metaalsector zoeken volop naar mogelijkheden om kosten van huur of personeel te verlagen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Nieuwegein - Midden- en kleinbedrijven in de metaalsector zijn na een rampzalig tweede kwartaal iets minder negatief over de rest van het jaar. Toch durft de sector vooral nog niet optimistisch te zijn. „We houden ons hart vast voor wat er over een paar weken gaat gebeuren.”