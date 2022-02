Groeigeld voor online mkb-verzekeraar

Ondernemen

’Oververhitte woningmarkt stimuleert starters in bouw’

Het aantal startende bedrijven is met 22.668 in januari 2022 nagenoeg gelijk gebleven met het aantal starters in januari 2021. Opvallend is de sterke groei van het aantal starters in de bouw (+15,7%) en groothandel (+10%). Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over januari 2022.