’Flexibele arbeidsmarkt kost schatkist 10 miljard euro’

'Ontwaakt, politici der aarde'

Amsterdam - Werknemers met een flexcontract of een zzp-overeenkomst verdienen minder dan hun collega’s in vaste dienst, en betalen dus ook minder belasting. Als iedereen een salaris zou krijgen dat hoort bij een contract voor onbepaalde tijd, stroomt er jaarlijks €10 miljard extra de schatkist in, heeft vakbond FNV becijferd.