ABN Amro gaat schade helpdeskfraude vergoeden

Criminelen doen zich bij helpdeskfraude voor als bankmedewerkers en verleiden slachtoffers tot het afgeven van bankpassen en pincodes. Vervolgens worden grote bedragen gepind.

Klanten die hun schade bij de bank hebben gemeld en aangifte hebben gedaan, worden volledig gecompenseerd, zegt Hans Reus van ABN AMRO.

Reus: „Als je je bankpassen uitleent, dan geef je de sleutel tot je rekening weg. Best lang vonden we dat we daar de grens moesten trekken, en de klant dus niet hoefden te compenseren”, zegt hij in Meldpunt. „Maar als je ziet hoe gewiekst de fraudeurs te werk gaan, en dat mensen in een tunnel terechtkomen, waarbij mensen nog steeds geloven de bank aan de telefoon te hebben, dan snap je het. We zijn dus inderdaad tot omkeer gekomen. We gaan deze vorm van fraude compenseren en ook met terugwerkende kracht.”