Column: het gaat bij banken om liquiditeit

stefan koopman

De belangrijkste les die uit het omvallen van Silicon Valley Bank kan worden getrokken: wed niet alles op één paard. Ⓒ ANP/HH

Door het omvallen van Silicon Valley Bank en Credit Suisse zijn beleggers intens gefocust op de liquiditeit- en solvabiliteitspositie van banken. Er worden ellenlange discussies gevoerd over wat belangrijker is: solvabiliteit of liquiditeit? Het is voor mij simpel: liquiditeit, liquiditeit, en nog eens liquiditeit. Solvabiliteit is namelijk subjectief, terwijl liquiditeit tastbaar is. Met een zwakke balans kan een bank jarenlang doormodderen. Zonder geld in kas functioneert een bank niet.