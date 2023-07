Consument koopt fors meer goud: ’angst recessie en pensioenkortingen’

„De tijden zijn voor veel mensen nog altijd onzeker, dan blijft goud populair”, zegt Johan de Ruiter, directeur van Goudwisselkantoor met vestigingen ook in Duitsland en België. Sinds de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne is er weinig zekerheid bij gekomen, zo verklaart hij de grote vraag naar stukken goud. „Mensen kunnen ook geld in goudbeleggingen steken, maar ze willen het bij onzekerheid liefst in eigen handen kunnen houden.”

Daarnaast zijn er steeds meer pensioenfondsen die een beetje in goud beleggen. „Dat gebeurde soms al, maar de hoeveelheid belegd in goud is uitgegroeid tot zo’n 5% van al het vermogen.” Daarnaat ziet hij hoe Europese banken gespecialiseerde vermogensbeheerders inschakelen die al jaren in goud handelen. „Op die manier kunnen de banken voor hun klanten toch een goudbelegging aanbieden”, zegt De Ruiter in Klaaswaal.

De kantoren die goud tegen euro’s, dollars en andere munten verkopen, profiteren ook van de verkoop van valuta. Over een jaar gezien steeg dat aantal transacties met 75%, „de sterkste groei in zes jaar”, aldus De Ruiter, die ook in Europa wil uitbreiden en concurrentie heeft van GWK Travelex bijvoorbeeld op de luchthavens. Traditioneel vindt het grootste aantal transacties namelijk in juli en augustus plaats.

Bankenproblemen

In Duitsland en België zijn dit jaar 7 nieuwe vestigingen geopend, waardoor het totale aantal locaties op 140 uitkomt. In de aanloop naar het 40-jarig bestaan in 2024 zijn deze positieve resultaten mooie mijlpalen in de groei die Goudwisselkantoor in de afgelopen jaren heeft beleefd. „Vorig jaar kende een record. Daar rekenden we nu niet meer op, maar door de problemen van Amerikaanse banken, bleef de vraag naar goud goed.

Hij verwacht, zoals vaker in een neerwaartse economie, meer aankopen: bedrijven krijgen het zwaarder, consumenten zullen hun geld eerder in goud willen steken, stelt hij, hoewel dat geen dividend of rente biedt.