Het huis in Westerlo is op dit moment het grootste geprinte huis in Europa, met een hoogte van acht meter. Ⓒ ANP / HH

Thuis op de laptop een eigen huis ontwerpen, dat binnen een week door een 3D-printer is gebouwd. Een woning in een paar dagen? Het kan al, zeggen bouwers. „De sky is letterlijk the limit.”