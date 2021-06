SCHIPHOL - Het RIVM vraagt jongeren die terugkeren uit Spanje en Portugal om zich extra te laten testen bij aankomst in Nederland. Het aantal besmettingen door reizigers is de afgelopen week toegenomen. Alleen is de controle op Schiphol niet waterdicht, meldt de veiligheidsregio Kennemerland. Het ’dekt de lading’ als het gaat om opsporing van niet-geteste reizigers.