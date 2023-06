Logistieke dienstverleners bundelen krachten

Het Amsterdamse Paazl ontwikkelt software waarmee webwinkels hun klanten verschillende bezorgopties kunnen bieden, en bestellingen kunnen verzenden via lokale en wereldwijde vervoerders. „De software van Paazl staat aan de voorkant van het logistieke traject, terwijl Wuunder zorgt dat de logistieke ketens op elkaar aansluiten, ook als ergens vertraging ontstaat”, aldus Gehlen. „Waar Paazl de commerciële e-commerce kennis in huis heeft, zijn wij meer de logistieke techneuten.”

De twee verschillende merken blijven zelfstandig bestaan en hun eigen klanten bedienen. Wel wordt de dienstverlening de komende maanden aan elkaar gekoppeld zodat bestaande en nieuwe klanten kunnen profiteren van vernieuwingen in het transport. Paazl-oprichter Ramon Keijsers: „Door onze samenwerking met Wuunder krijgt de consument een nog betere ervaring van check-out tot levering, zeker ook internationaal.”

Paazl is in 2009 opgericht en heeft klanten als Rituals, VanMoof, Karl Lagerfeld, Tag Heuer en Under Armour. Bij het bedrijf werken circa dertig mensen. Het in 2016 opgerichte Wuunder met vestigingen in Weert, Dortmund en Hasselt telt zestig werknemers.