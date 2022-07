Eén op de tien met betalingsproblemen valt snel terug

Binnen zes maanden na het oplossen van het financiële probleem komt 6,8% opnieuw in de problemen, zo blijkt uit de jaarlijkse schuldenmonitor van de stichting BKR. Na een jaar is dit 9,1% en na vijf jaar 13%, oftewel ongeveer één op de acht. De overgrote meerderheid, 87%, heeft zijn lesje dus geleerd en komt dus niet opnieuw in financiële problemen.

Dankzij de negatieve registraties bij het BKR is het voor mensen die eens een betalingsprobleem hebben gehad, ook heel erg moeilijk en duur om in de vijf jaar erna een nieuw krediet, zoals een hypotheek of een contract voor een leaseauto, af te sluiten.

Betalingsproblemen

Betalingsproblemen die worden geregistreerd zijn bijvoorbeeld een achterstand op een lopende lening, het treffen van een aflossingsregeling, het opeisen van de lening of het restant daarvan, het afboeken van €250 of meer of het treffen van een schuldregeling.

In 2021 is het aantal geregistreerde betalingsproblemen afgenomen. Het aantal mensen met een achterstand op de hypotheek daalde in 2021 met 17,5%. Ook het aantal mensen met een schuldregeling nam af.

Hoe meer kredieten iemand afsluit, hoe groter de kans op problemen, blijkt uit het jaaroverzicht. Met één krediet is die kans 0,6%. Wie vier kredieten heeft, heeft een kans 2,25% om in de problemen te komen en bij vijf contracten is die kans bijna 3%.