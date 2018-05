Zingende directeur biedt excuses aan

De muzikale uitspatting van Coupe, die zelf aandelen in het bedrijf heeft, volgde op het nieuws dat Sainsbury’s en supermarktketen Asda willen fuseren. Hij zong: „Het schip met geld komt binnen. De lucht is zonnig. Laten we het uitlenen, uitgeven en laten rollen.” De ceo besefte vermoedelijk niet dat de camera al draaide.

Musical

Coupe erkende later dat hij onder het wachten beter een ander liedje had kunnen zingen. „Het nummer was ongelukkig gekozen. Het kwam uit de musical 42nd street, die ik vorig jaar heb gezien”, legde hij uit. „Ik bied excuses aan als ik iemand heb beledigd.”

Een woordvoerder van Sainsbury’s concludeerde dat „dit soort nummers in je hoofd blijft hangen.” Hij zei dat het „belachelijk” zou om iets te zoeken achter een „onschuldig, persoonlijk moment.”