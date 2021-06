Tesla-baas Musk deelt opnieuw tik uit aan bitcoin

Op cryptoplatform Coindesk liep de bitcoin rond 08.00 uur (Nederlandse tijd) tegen een aderlating aan van 4,5% naar een stand van $36885. De voorgaande dag veerde de digitale munt nog op tot dicht tegen $40.000.

In een cryptische tweet leek Musk te suggereren dat zijn liefde voor de bitcoin voorbij is. De Tesla-baas met meer dan 55 miljoen Twitter-volgers heeft een grote impact op het wel en wee van de cryptomunt.

Vorige maand had Musk al aangegeven zich zorgen te maken over de schadelijke milieueffecten die gepaard gaan met het maken van digitale munten. De bitcoin maakte in reactie daarop een koersval tot dicht tegen het laagste niveau van dit jaar.

In januari stond de Tesla-topman nog aan de basis van een ongekende opmars van de bitcoin. Hij gaf daarbij aan om voor $1,5 miljard in de cryptomunt te stappen. Ook maakte hij de weg vrij om zijn auto’s met digitale munten aan te kunnen schaffen. Aan dat voornemen is inmiddels al een streep getrokken.

Met zijn tweets zorgt Musk voortdurend verwarring bij cryptobeleggers. Recent had hij nog voor een opleving bij de bitcoin in gang vanwege zijn melding ’hoopvol’ te zijn over een technische oplossing en groene energie bij het maken van de cryptomunten.