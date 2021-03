Olieprijs stijgt, ’OPEC-kartel haalt voet van gaspedaal’

Dat blijkt uit kringen rondom het machtige oliekartel, dat deze week vergadert over de stand van de oliemarkt en mogelijk nieuwe productieveranderingen.

Zekerheid is er niet, de gesprekken achter de schermen dienen als voorbereiding voor de online vergaderingen.

Olieprijs stijgt

In reactie stijgt al wel de prijs van Noordzee-olie woensdag met 1,5% tot $63,60 per equivalent van een vat (158,9 liter). De markt gaat er vanuit dat er niet meer olie bij komt op korte termijn.

De leider van de OPEC, Saoedi-Arabië, heeft eerder zelfstandig een grote verlaging van zijn uitstroom van 1 miljoen vaten per dag doorgevoerd. Het is nog ongewis, volgens de bronnen tegen persbureau Reuters, of de Saoedi’s deze korting willen doorzetten, of dat andere landen minder gaan produceren om de OPEC-leider te helpen.

Volgens Reuters melden bronnen dat sprake is van „voorzichtig optimisme”. Maar „de onderliggende onzekerheden in de markten en het macro-sentiment, inclusief de risico’s van corona-mutaties” zouden „nog steeds toenemen”, staat in een document.

Olievraag

De recente prijsstijging van de olie zou goeddeels door speculatie, en minder door vraag vanuit bedrijven worden veroorzaakt, zo klinkt uit de kring van OPEC-leden.

OPEC verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie in 2021 met 5,8 miljoen vaten per dag kan groeien, tot ongeveer 96 miljoen vaten in totaal. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 100 miljoen vaten per dag van 2019, voordat de vraag in 2020 kelderde als gevolg van de pandemie.