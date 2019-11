DSM neemt Royal CSK over

Volgens DSM zal de samenvoeging van de zuivelactiviteiten met CSK leiden tot versterking van de productportefeuille en kennis. CSK was in 2018 goed voor een omzet van 65 miljoen euro en telt circa 180 werknemers, waarvan ongeveer 150 zijn gevestigd in Nederland. CSK heeft een innovatiecentrum in Food Valley, Wageningen, en een fermentatiefaciliteit in Leeuwarden. De producten van CSK worden onder meer gebruikt voor kaas.

