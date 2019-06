FNV: mogelijk acties Hema om loonsverlaging nieuw personeel

„Dit is een ordinaire manier om werknemers goedkoper te maken. Het gaat juist heel goed met Hema. Afgezien van de schuld wordt er winst gemaakt”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. „Wij gaan met de leden en wellicht ook met de klanten plannen maken om verbeteringen af te dwingen.”

Hema kwam de cao overeen met CNV zonder instemming van FNV. Voor het overleven van Hema is het volgens CNV noodzakelijk om de kosten te verlagen, ook op het vlak van arbeidsvoorwaarden. Belangrijk voor CNV was dat het huidige personeel niet wordt gekort op salaris.

Maar voor nieuwe medewerkers verandert er wel veel. In de oude Hema-cao begon iemand bijvoorbeeld met 2766 euro bruto per maand, dat is nu nog maar 2055 euro. De afspraken betreffen een soort overgangsregeling, omdat Hema al had aangekondigd te willen overstappen naar de grote detailhandel-cao. CNV werkt daaraan mee en FNV niet. Vermeulen benadrukt dat FNV eerder ook al niet akkoord ging met die detailhandel-cao.