Snelweg op de loer

Klaas van Leengoed (l.), Monique Houben-Van Lanschot en jhr. Bibian van Rijckevorsel voor kasteel Maurick in Vught. Het is vanaf de A2 nauwelijks te zien. Ⓒ De Telegraaf

Kasteel Maurick is verkocht want het onderhoud was niet langer op te brengen, realiseert Monique Houben-Van Lanschot zich. In het romantische slotje in Vught bezocht zij regelmatig haar Franse grootmoeder, getrouwd met burgemeester August van Lanschot. De grond rond kasteel Maurick is nog wél in handen van twee familietakken.