AEX houdt vaart, zorg om ASML

De AEX-index noteerde rond 15 uur 0,7% hoger op 594,3 punten, de nieuwe top sinds medio 2001. De hoofdgraadmeter is sinds eind vorige week 2% opgelopen. De Midkap-index ging 0,1% vooruit naar 885,6 punten.

Beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,1% respectievelijk 0,3%, Europa’s grootste beurs in Londen steeg 0,2%.

Op Wall Street staan futures voor opening van de beurshandel licht hoger na een verdeeld slot maar een record voor de Dow Jones dinsdagavond.

"De onrust is weg uit de markt"

China lijkt echter terughoudend te zijn met de ondertekening van een handelsdeal met de VS.

„De onrust is weg uit de markt. We gaan al dagen omhoog, soms met een procentje per dag, vooral dankzij vorderingen in de handelsgesprekken waar de scherpe kantjes vanaf zijn”, ziet vermogensbeheerder Stan Westerterp van Bond Capital Partners. „Zelfs Trump is voorzichtig geworden richting zijn verkiezingsjaar en de impeach-procedure die nu op stoom komt.”

Voor beleggers zijn er weinig alternatieven dan aandelen en kort Amerikaans schuldpapier. „Amerikaanse staatsobligaties hebben nog enig rendement. Daarnaast is het echt zoeken: je ziet enorme discrepanties tussen sectoren, terwijl de cyclisch aandelen het na een waanzinnige prestaties moeilijker zullen krijgen”, aldus Westerterp.

Koopjesjagers trekken rond. Onder financials, autobouwers en staalbedrijven zijn fondsen met lage koers/winstverhoudingen gewild, stelt Westerterp, voor wie het risico aandurft.

Op het lager geopende Wall Street verloor taxi-app Uber 6% nadat de zogeheten lock-up op aandelenverkopen verliepen.

Ahold Delhaize gewild

In de AEX kregen de kwartaalresultaten van Ahold Delhaize (+4,7%) een goede ontvangst. De omzet en het bedrijfsresultaat waren boven verwachting. In de VS wist het te groeien. Veel short sellers, rekenend op koersval, moesten die posities afdekken en stukken kopen. „En bol.com ontwikkelt zich met groeicijfers van 34% tot de Amazon van de Lage Landen”, aldus Westerterp.

Biotechfonds Galapagos steeg 2,9%. DSM, dat een dag eerder in de lift zat na het openen van zijn boeken, werd 1,1% meer waard. Zwaargewicht Unilever steunde de AEX met 2,1% winst.

De financiële waarden waren gewild. Aegon kreeg er 1,4% bij. ING, veruit het meest verhandelde aandeel met 8 miljoen stuks, won1,5% geholpen door sterk meevallende kwartaalcijfers van de Franse branchegenoot Société Générale. ABN Amro ging 0,8% vooruit.

ASML (-1,5%) zou de levering van de nieuwste EUV-machines aan SMIC in China hebben opgeschort om Amerikaanse handelssancties te ontlopen. ASML ontkent dat. „De exportlicentie is verlopen. We hebben een nieuwe aangevraagd, we volgen daarin de wet”, aldus de woordvoerster. Het gaat om de exportlicentie voor een enkel exemplaar.

„Onduidelijk is in hoeverre de VS druk uitoefent op ASML. Maar dit kan potentieel een heel heftige zaak voor ASML worden”, aldus analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. „In omvang is deze order in EUV niet direct relevant, houdt het ook levering van zijn andere DRAM-machines aan China tegen, dan gaat het om 20% van de ASML-omzet. Dan heeft het bedrijf echt een probleem.”

Telecombedrijf KPN verloor 0,9%. Sectorgenoot Proxiumus zou 250 werknemers ontslaan.

Staalmaker ArcelorMittal voerde op 2,2% koersdaling de verliezers aan. Italië zou alsnog immuniteit beloven voor aansprakelijkheid voor milieuschade als ArcelorMittal terugkomt op zijn voornemen de Italiaanse staalmaker Ilva niet over te nemen.

Midkapper Aperam schoot 8,3% omhoog. De roestvrijstaalmaker boekte afgelopen kwartaal flink minder omzet en winst. Volgens analisten van Morgan Stanley was het operationele resultaat wel beter dan voorzien. Sectorgenoot Voestalpine AG (-2,4%) verlaagde zijn vooruitzichten. Tata Steel meldde juist 16% kwartaalwinstgroei, dankzij een meevaller.

Air France KLM (+1,2%) reageerde op de nieuwe strategie van ceo Ben Smith. Een kleine vakbond dreigt met stakingen in Parijs.

Voor bouwer BAM hadden beleggers 2,1% meer over. PostNL zakte 4% weg.

AScX-fonds Ajax werkte het verlies snel weg en dikte 0,3% aan. De Amsterdamse sportclub gaf gisteravond de voorsprong tegen Chelsea uit handen en zal nog alle zeilen moeten bijzetten om de volgende ronde in de lucratieve Champions League te bereiken.

De handel in het aandeel WDP werd om 14.30 stilgelegd, bij 1,1% verlies. Het vastgoedconcern brengt op 12 november 200 miljoen aandelen naar de markt, die €200 miljoen moeten opleveren.

Heijmans steeg 0,7%. Het bouwbedrijf is dichtbij een nieuwe opdracht voor de verdubbeling van een rijbaan op vliegveld Schiphol.

Op de lokale markt viel Hunter Douglas 1% terug. De raambekleder had last van de moeilijke marktomstandigheden in Azië en VS.

