Piekende AEX leunt op banken en voeding

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,4% hoger op 593,22 punten. Daarmee werd een nieuwe top sinds medio 2001 neergezet. De hoofdgraadmeter is sinds eind vorige week al bijna 2% opgelopen. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 888,55 punten.

Elders in Europa deden de beurzen het rustiger aan. Frankfurt en Parijs wonnen beide 0,2%.

Op Wall Street werden gisteravond de recordstanden nog iets verder aangescherpt. Het zicht op een speodige gedeeltelijke handelsdeal tussen Amerika en China blijft de kooplust bij beleggers aanwakkeren. China lijkt echter terughoudend te zijn met de ondertekening van een handelsdeal met de VS. Peking zou van Washington onder meer eisen dat importheffingen op Chinese goederen worden teruggedraaid en dat er een pauze wordt ingelast in de handelsoorlog. De futures in de VS wezen er op dat de belangrijkste graadmeters in de VS vanmiddag bij de start dicht bij huis blijven.

In Azië boekte de Nikkei-index in Japan vanochtend bescheiden terreinwinst met een plus van 0,2% geholpen door een verzwakking van de Japanse munt, de yen. Vooral exportbedrijven hadden de wind in de rug.

Uit Duitsland kwam opbeurend macronieuws. De fabrieksorders zijn in september stevig toegenomen.

Ahold Delhaize gewild

In de overwegend groengekleurde AEX kregen de resultaten van Ahold Delhaize een goede ontvangst. De koers van het supermarktconcern liep 3,4% op. De omzet en het bedrijfsresultaat kwamen in het derde kwartaal hoger uit dan verwacht. In de VS wist het supermarktconcern weer te groeien.

DSM dat een dag eerder al in de lift zat na het opendoen van de boeken werd nog eens 1,3% meer waard. Biotechfonds Galapagos voegde zich ook bij de koplopers met een vooruitgang van 1,5%.

De financiële waarden konden opnieuw op kopersinteresse rekenen. ING zette de opgaande lijn stevig voort met een plus van 2% geholpen door sterk meevallende kwartaalcijfers van de Franse branchegenoot Sociétié Générale. ABN Amro ging 0,8% vooruit. Aegon kreeg er 1,4% bij.

ASML koerste fractioneel lager. De Amerikaanse chipmaker Microchip Technology kwam met tegenvallende vooruitzichten naar buiten.

Midkapper Aperam schoot 7% omhoog. De roestvrijstaalmaker boekte afgelopen kwartaal flink minder omzet en winst. Volgens analisten van Morgan Stanley was het operationele resultaat wel beter dan voorzien. Voor Bam hadden beleggers 2,1% meer over.

Air France KLM liet een herstel zien van 2% na de stevige averij van de voorgaande dag in reactie op de teleurstelling over de doelstellingen van het Franse-Nederlande luchtvaartconcern.

AScX-fonds Ajax werkte het verlies snel weg en dikte 0,3% aan. De Amsterdamse sportclub gaf gisteravond de voorsprong tegen Chelsea uit handen en zal nog alle zeilen moeten bijzetten om de volgende ronde in de lucratieve Champions League te bereiken.

Heijmans steeg 1,2%. Het bouwbedrijf is dichtbij het verkrijgen een nieuwe opdracht voor de verdubbeling van een rijbaan op vliegveld Schiphol.

Op de lokale markt viel Hunter Douglas 1% terug. De raambekleder had last van de moeilijke marktomstandigheden in Azië en VS.

Wilt u morgenavond deelnemen aan het gratis DFT-seminar over vastgoed. Klik hier om u aan te melden.