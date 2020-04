’Stagiairs in de penarie door coronacrisis’

Onlangs bleek al uit arbeidsmarktdata dat het aantal beschikbare stageplaatsen inmiddels is gehalveerd vergeleken met een jaar terug.

De verhalen die bij de bond binnenkomen, zijn heel divers, zegt projectleider Jikkie Aalberts van het CNV-initiatief Probeer de Bond. „We weten van bedrijven die echt meedenken met hun stagiairs, zodat ze toch op een goede manier hun stage kunnen afronden. Maar we horen ook van stagiairs die naar huis zijn gestuurd of nu te weinig praktijkuren kunnen maken. Met als gevolg dat ze hun stage niet kunnen afronden en studievertraging oplopen.”

Stopgezet

Er zijn bij de vakbond ook de nodige zorgen of het jongeren in deze crisistijd wel lukt om straks een stageplek of een afstudeeropdracht te vinden. CNV krijgt daarnaast signalen dat stagebedrijven opeens de stagevergoeding hebben stopgezet, zelfs als de stage gewoon doorloopt.

„Dat kun je als stagebedrijf echt niet maken, zeker als daarover gewoon afspraken zijn gemaakt in een stagecontract”, vindt Aalberts.

Deskundigen van Jobdigger en Intelligence Group merkten eerder deze week al dat het aantal gevraagde stages in Nederland door de coronacrisis met 50 procent is gedaald vergeleken met vorig jaar rond deze tijd. Het aanbod aan bijbanen is daarnaast met 64 procent teruggelopen.

Jongeren harder geraakt

Voor vooral jongeren lijken de problemen op de arbeidsmarkt groot te zijn, concludeerde directeur Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group.

„De arbeidsmarktcrisis die aan het ontstaan is, is op veel onderdelen anders dan die naar aanleiding van de financiële crisis. In een periode van maanden zal het aantal werklozen worden gehaald waar in de vorige crisis bijna vijf jaar voor nodig was. Ook het aantal jongeren, schoolverlaters, flexwerkers en zzp’ers zullen harder geraakt worden dan bijvoorbeeld de 50-plusser”, zo voorzag hij.