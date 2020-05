Ook op beurzen VS blijft tech achter

Verder gaat de aandacht uit naar de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Hongkong. De Amerikaanse regering zou sancties overwegen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten. Een definitief besluit over sancties is nog niet genomen. President Donald Trump zou deze week al actie willen ondernemen.

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent hoger op 25.241 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 3003 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 9302 punten

Net als een dag eerder stonden de luchtvaart-, reis- en toerismebranche op winst door de versoepeling van maatregelen tegen de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines dikten tot 5,8 procent aan. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line stegen tot haast 6 procent.

Vliegtuigfabrikant Boeing (plus 1,2 procent) ziet zich door de coronacrisis gedwongen zeker 6770 medewerkers te ontslaan. Het concern verwacht de komende jaren veel minder vliegtuigen af te leveren dan aanvankelijk geschat. Ook bij energiereus Chevron (min 0,2 procent) staan naar verluidt duizenden banen op de tocht als onderdeel van een eind vorig jaar ingezetten reorganisatie.

Techconcern Twitter verloor 3,3 procent. Trump beschuldigt het bedrijf ervan zich te bemoeien met presidentsverkiezingen. Zijn beschuldiging komt nadat het sociale medianetwerk bij twee berichten van hem over stemmen per post dinsdag had vermeld dat ze "mogelijk misleidende informatie" bevatten. Trump dreigt nu sociale media sterk te gaan reguleren of zelfs stil te gaan leggen.

Ralph Lauren stond 0,5 procent lager. Het modelabel schreef in het afgelopen kwartaal dieprode cijfers als gevolg van de crisis.

De euro was 1,0985 dollar waard, tegen 1,0979 bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,1 procent minder op 33,29 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 35,20 dollar.