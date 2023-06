Landbouwakkoord niet geklapt na urenlang overleg met boeren

LTO liet eerder op de woensdag juist weten een ’schorsing’ nodig te hebben. De boerenclub vond dat er veel te weinig perspectief voor boeren in het conceptakkoord was opgenomen. Daarna zijn boerenorganisaties door het kabinet uitgenodigd om een voor een langs te komen op het ministerie van LNV. Naast premier Mark Rutte zijn daar vijf ministers met de voormannen om tafel gegaan. Van der Tak weerspreekt dat er sprake is van een toneelstuk. „We hebben elkaars nieren geproefd”, stelt hij.

’Kabinet heeft bewogen’

Volgens de LTO-voorman zijn tijdens het gesprek concrete toezeggingen gedaan. „Het kabinet heeft bewogen”, aldus Van der Tak. Dat zou zijn gebeurd op ’cruciale’ punten. Welke, daarover wil hij niets zeggen. Het is nu aan het kabinet om de toezeggingen op te schrijven. „Die beoordelen we volgende week”, meldt de voorman van LTO. Hij herhaalt daarbij de ’deadline’ die LTO heeft gesteld van 21 juni.

Ook premier Mark Rutte zegt dat er ’indringend’ gesproken is. „We hebben als kabinet echt stappen kunnen zetten in de richting van LTO. We gaan dinsdag verder praten met als doel er volgende week uit te komen”, aldus de premier. Rutte spreekt van een ’belangrijke stap’. Hij denkt dat het ’vertrouwen is toegenomen’, maar wil niet van een ’doorbraak’ spreken.

Dichte mist

Minister Piet Adema (Landbouw) zegt dat er over een aantal ’stevige thema’s’ is gesproken. Welke dat zijn, daarover laat ook hij dichte mist ontstaan. „We hebben stappen naar de agrarische partijen toe gezet. We gaan het nu verder uitwerken. Dan hopen we elkaar volgende week weer te zien en hom of kuit te geven”, aldus de minister. „Wij gaan komende dinsdag verder praten”, zegt Adema. Maar de kans bestaat dat die dag nog geen akkoord gesloten wordt. „De deadline van LTO is niet de deadline van het kabinet. Het landbouwakkoord leeft nog, we zijn dichter bij elkaar gekomen. Maar volgende week moet het écht afgerond worden”, aldus Adema.

Miljarden met akkoord gemoeid

Haagse bronnen melden woensdag aan De Telegraaf dat er in totaal, inclusief een uitkoopregeling, zo’n 12 tot 16 miljard euro gemoeid is met het nog niet gesloten akkoord. „Dat geld komt voor een deel uit het transitiefonds van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof), voor een deel uit Europees GLB-geld en voor een deel uit de eigen begroting van het ministerie van LNV”, aldus een goed ingevoerde bron.

In het akkoord zou ’zoet en zuur’ zitten. Toch is de vrees dat het pakket niet door de achterban van LTO gepruimd wordt. „Als het bestuur het voor zichzelf al niet kan uitleggen, hoe dan aan hun leden?”, aldus een ingewijde.

Nieuwe norm

Heetste hangijzer tijdens de gesprekken op woensdag is volgens ingewijden een maximum aantal dieren per hectare grasland, die het kabinet er graag in wil hebben, maar waar boeren fel op tegen zijn. Als er überhaupt een akkoord naar de achterbannen gaat is daar door het kabinet flink op geschoven, zo verwacht een goed ingevoerde bron.

Het kabinet probeert het aantal koeien per hectare grasland te beperken. Of dat voornemen na de gesprekken op woensdagavond nu afgezwakt of van de baan is, blijft vooralsnog boven de markt hangen. Onderhandelaars wilden daarover geen vragen beantwoorden. Mocht LTO in de ogen van de achterban toch zwakke knieën tonen, zal de druk vanuit de boerensector komende tijd alleen maar toenemen, is de verwachting. Henk Bleker van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond betitelt het namelijk als ’ordinaire krimptactiek’.

Bleker laat aan De Telegraaf weten dat als het kabinet en LTO overeenkomen dat er een zogeheten ’GVE-norm’ ingevoerd wordt, ’alle melkveehouders in Nederland om een oordeel wordt gevraagd’. Hij zinspeelt ook op nieuwe boerenacties.