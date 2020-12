’Ondernemers, stort geld op voedselbank’

De ereburger van Nijkerk die in de recent verschenen rijkenlijst van het blad Quote op plek 221 prijkt met een vermogen van 205 miljoen euro is in zijn woonplaats ambassadeur van de voedselbank. Hij heeft als goed katholiek oprecht te doen met mensen die moeite hebben om rond te komen. „Iedereen kan tegenslag in het leven hebben en zomaar bij de voedselbank terecht komen. Daar moeten we realistisch in zijn. Je komt overigens niet zomaar bij de voedselbank. Je moet wel je financiën overleggen. Het gaat in Nijkerk alleen al om honderden mensen, landelijk om waarschijnlijk vele tienduizenden of nog meer”, zegt Van den Tweel.

Supermarkten

„Vooral in deze tijd moeten wij elkaar helpen. Ik hoop dat meer succesvolle ondernemers mijn voorbeeld volgen om de voedselbank te steunen”, vult de ondernemer aan. Vorige week was hij nog als clown verkleed voor een goede doelen actie. Zoiets verschaft hem veel lol. Al zit hij als op een bok op de haverkist om zijn belangen en die van het personeel (1500 medewerkers) in de gaten te houden. „Ik heb nog niemand hoeven ontslaan. Omdat mijn hotels leeg staan, heb ik die medewerkers bij mijn drukke supermarkten ingezet.”

Wijnkopers Erica Verweijen en Joop ter Harmsel Tak.

Voor het gesprek is hij naar zijn tijdelijk kantoor, het Golden Tulip Hotel Het Ampt van Nijkerk, gekomen dat grotendeels leegstaat. De ondernemer is vermogend geworden met supermarkten en hotels. Ondanks zijn 76 jaar gaat hij onvermoeid door met ondernemen. Hij heeft middels de franchiseformule acht grote Albert Heijn supermarkten in Nederland. Dat waren er meer, maar de vijf supermarkten op Aruba, Curaçao en Bonaire heeft hij verkocht, al dragen die nog wel zijn naam omdat hij de bevoorrading doet.

Op de grens met Duitsland heeft hij een megasupermarkt van 5000 m2, Ter Huurne, die precies midden op de grens staat en waar zowel voor de Nederlanders als de Duitsers veel voordeel is te behalen. Zo kopen de Duitsers koffie aan de Nederlandse kant en de Nederlander koopt sigaretten en benzine aan de Duitse kant. Verder is Van den Tweel op grote schaal actief in het onroerend goed en is hij al vele jaren honorair consul van Suriname.

Communicatieadviseurs Patrick van Hal (l.) en Jan Roeland.

Op zijn ’kantoor’ ontvangt hij ook de Amsterdamse wijnkoper Joop Ter Harmsel Tak van Aventura Wines die een aantal nieuwe wijnen uit zijn collectie aanbiedt. De ex-sommelier van het Amstel Hotel, en de restaurants Zuid-Zeeland en Christophe (*) voert als enige importeur een gestaffelde vaste opslag in plaats van een percentage op de wijn. Hij liet meerdere wijnen proeven van Château Vieux Taillefer uit St. Emilion.

Zolderkamer

De wijnmaakster ervan, Catherine Cohen, leerde het vak bij Château Pétrus en kocht in 2007 samen met haar echtgenoot Philippe hun eigen domein. Ze maken zo’n 1500 flessen wit per jaar, die tegenwoordig ‘gedegradeerd’ zijn tot Vin de Table, terwijl St. Emilion er 150 jaar geleden beroemd om was. Onlangs trad sommelier Erica Verweijen van sterrenrestaurant Aan de Poel (**) in Amstelveen toe tot het team van Aventura Wines. Ook led-specialist Kemal Tas (34) kwam langs. Hij bleek recent lid te zijn geworden van de exclusieve ondernemersclub Trade Promotion Team waarvan Van den Tweel secretaris-penningmeester is. Tas begon op zijn 27e op zijn zolderkamer via marktplaats.nl led-strips aan consumenten te verkopen. „Ik werkte eerst voor ING en Fortis maar voelde me meer ondernemer. Nu heb ik 60 mensen in dienst en 15 miljoen euro omzet”, zegt Tas. Het succes werd zichtbaar toen hij wegreed in zijn Porsche Panamera, terug naar Amsterdam.