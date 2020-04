Jongerenorganisaties: snel compensatie voor studenten

Volgens de LSVb en de FNV Young & United bestaat er bij veel politieke partijen steun voor hun standpunt. Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de positie van studenten. „De tijd van praten is voorbij, het is tijd voor actie”, laat LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten weten.

De organisaties stellen vast dat veel studenten bijverdienen als flexwerker en nu al weken zonder inkomsten zitten of zelfs ontslagen zijn. „Een vangnet ontbreekt. Daarom moet er nu een oplossing komen voor flexwerkers die buiten de boot vallen, waarbij studenten dezelfde financiële compensatie krijgen voor het inkomensverlies dat ontstaat als gevolg van het wegvallen van hun werk”, aldus FNV Young & United.