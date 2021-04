Column: Je hebt maar één taak als ondernemer

Jerry Helmers. Ⓒ Jur Engelchor

Op de een of andere manier overheerst vaak nog de hardnekkige beeldvorming dat ondernemers louter kiezen voor ondernemerschap omdat ze op die manier lekker makkelijk hun geld kunnen verdienen. Hoewel er zeker een contingent zzp’ers is dat opportunistisch met deze instelling bij de KVK aanklopt („Lekker veel aftrekposten”), durf ik hier toch ook meteen te stellen dat er niets van waar is.