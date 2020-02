Royal Bank of Scotland gaat verder als NatWest

Ⓒ EPA

EDINBURGH (ANP/BLOOMBERG) - Royal Bank of Scotland (RBS) wil zijn naam veranderen in NatWest. Dat is de naam van een andere Britse bank die sinds 2000 onderdeel is van de groep. Met de naamswijziging slaat de nieuwe topvrouw Alison Rose een koers in richting een meer op consumenten gerichte bank. NatWest is een veel groter consumentenmerk in het Verenigd Koninkrijk dan RBS.