Benzine nog weer duurder

De adviesprijs voor een liter ongelood staat morgen bij de pomp op €1,742. In de bebouwde kom en bij onbemande pompen tanken automobilisten circa 10 eurocent per liter goedkoper.

Ook op diesel wordt drie eurocent extra gelegd, zo blijkt uit het overzicht van belangenvereniging United Consumers. Dinsdag stegen prijzen wederom.

Een liter kost woensdag €1,422. Lpg bleef lang vlak maar is morgen een cent per liter duurder en €0,858 per liter.

Dat zijn de adviesprijzen, aan de pomp kunnen de houders tanken nog wat duurder of goedkoper maken.

Grote olievraag

In de energiemarkt meldt energieleverancier Nuon voor de futureprijzen, voor levering op termijn, dat de toenemende vraag naar olie, de geopolitieke onrust in Venezuela en Syrië en de dreigende terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Iran-akkoord de prijs opdrijven.

,,Als de Verenigde Staten zich terugtrekken, gelden de Amerikaanse sancties op Iran mogelijk opnieuw en wordt het land weer in zijn exportmogelijkheden beperkt”, aldus de energiespecialist bij Nuon.

Stijgende gasprijzen

De hoge olieprijs zorgt, met de toenemende kolenprijzen, op zijn beurt voor sterk stijgende gasprijzen. Daarbij komt dat momenteel de gasvoorraden worden bijgevuld. De hiermee verwachte hoge gasvraag draagt verder bij aan de stijgende gasprijzen, aldus Nuon.

De gasprijs voor een jaar vooruit is nu zelfs boven de €19/MWh gekomen, het hoogste punt sinds september 2015.