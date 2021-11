Onderzoek: helft huishoudens staat er financieel zwak voor

Volgens de onderzoekers is 27% van de huishoudens financieel gezond en zijn bij 24% de financiën toereikend, de andere helft van de huishoudens is financieel kwetsbaar of ronduit financieel ongezond. De onderzoekers definiëren financiële gezondheid als de mate waarin een persoon of huishouden in staat is op een comfortabele manier aan alle financiële verplichtingen te voldoen, plus de financiële zekerheid heeft om levensdoelen na te streven.

Afbetaling

Nibud-directeur Arjen Vliegenthart ziet dat Nederlanders hun best doen: ,,Het is iedereen gegund om in een financieel gezonde situatie te zitten, maar in de praktijk is dat vaak lastig.”

Daarbij moet volgens de onderzoekers de aandacht niet alleen uitgaan naar de groep mensen die al in financiële nood verkeren. Zo maakt 31% van de financieel gezonde mensen geen financiële plannen en betaalt een kwart aankopen op afbetaling. Van deze groep met consumptieve schuld heeft een op de tien geen idee hoe hun schulden eruitzien. Een op de tien heeft geen buffer om zes maanden of langer rond te komen als hun belangrijkste bron van inkomsten plotseling wegvalt.

Mannen lijken financieel gezonder dan vrouwen. Vrouwen hebben minder grote spaarbuffers en kunnen hun inkomen minder goed voorspellen. Daarnaast hebben vrouwen niet alleen minder kennis van en inzicht in financiële zaken, ze voelen zich er ook onzekerder over.

In de drie grootste steden wonen volgens de onderzoekers relatief meer financieel ongezonde mensen dan in andere delen van Nederland. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de randgemeenten scoren lager dan de rest van Nederland. In deze steden wonen meer mensen een hoger risico lopen om in financieel kwetsbare situaties te komen, zoals jongeren en zzp’ers.

