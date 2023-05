Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Zonder grote vis rest VDL Nedcar bescheiden bestaan in Limburg

Werknemers van VDL Nedcar hebben het werk neergelegd vanwege onzekerheid over toekomst. Ⓒ ANP/HH

Born - Is er toekomst voor VDL Nedcar en de 3800 mensen die daar werken of valt het doek definitief voor de autofabriek die in Limburg werd gevestigd als compensatie voor het sluiten van de mijnen? Bonden zien geen perspectief en besluiten donderdag of zij doorgaan met staken. Zoals het er nu voorstaat, lijkt de autoassemblagebedrijf vanaf 2024 in ieder geval in niets meer op wat het nu is.