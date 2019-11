'Negatief begin Amsterdamse beurshandel'

Op het Damrak kondigde baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis aan de orderportefeuille met 120 miljoen dollar te hebben uitgebreid met contracten voor zwaar zeetransport. Daarnaast heeft automatiseerder ICT Group een contract gesloten met het Havenbedrijf Rotterdam. Financiële details werden niet gegeven.

Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft zijn belang in bouwbedrijf VolkerWessels iets verder uitgebreid. Het investeringsfonds van de familie Wessels bezit nu 69,69 procent van VolkerWessels. De investeerder wil het bedrijf van de beurs halen en verhoogde onlangs zijn overnamebod op de bouwonderneming. Het aandeel VolkerWessels noteert woensdag ex dividend.

Swedbank

In Stockholm staat Swedbank in de schijnwerpers. De door witwaskwesties geplaagde Zweedse bank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden. Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de Verenigde Staten daarom momenteel onderzoek naar het Zweedse financiële concern.

Ook WireCard weet de aandacht op zich gericht. Volgens de Duitse krant Handelsblatt weigert de accountant van het betaalbedrijf goedkeuring te geven aan de boekhouding van het onderdeel van WireCard in Singapore. WireCard ligt onder vuur vanwege beschuldigingen dat het bedrijf zijn winst en omzet mogelijk op frauduleuze wijze heeft opgekrikt.

Slot dinsdag

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 596,67 punten en de MidKap zakte 0,7 procent tot 888,80 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen dikten tot 0,2 procent aan. Parijs verloor 0,4 procent. Op Wall Street staakte de Dow-Jonesindex de recordreeks. De Dow eindigde 0,4 procent lager op 27.934,02 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent en techbeurs Nasdaq won 0,2 procent.

De euro noteerde op 1,1069 dollar waard tegen 1,1081 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 55,10 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 60,79 dollar per vat.