Record Apple door iPhone-verkopen

Apple boekte over de vorige drie maanden $61,1 miljard omzet tegen een verwachting van $60,82 miljard, een stijging met 16% op jaarbasis.

Het rapporteerde $2,73 per aandeel winst, tegen een verwachte $2,67, omgerekend $13,8 miljard tegen zo’n $11 miljard in dezelfde periode van 2017.

Apple keert $100 miljard uit via het inkopen van eigen aandelen. Het heeft sinds 2012 voor $275 miljard uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat kan volgens ceo Tim Cook omdat dit „het beste tweede kwartaal voor Apple ooit” is geweest.

De koerssprong werd ook toegeschreven aan de sterkere vooruitblik voor het lopende kwartaal, dat zal volgens Cook $51,5 tot $53,5 miljard opleveren. Dat is wederom boven de consensus van door dataonderzoeker Thomson Reuters gepeilde analisten.

Meer dividend

Apple vergrootte het dividend met 16% tot $0,73 voor aandeelhouders. Cfo Luca Maestri telde $15 miljard cash-instroom in drie maanden tijd.

De iPhones zijn beeldbepalend, maar het bedrijf verkocht daarnaast in de laatste drie maanden 9,1 miljoen iPads, 4,1 miljoen iMacs. Daar zat weinig stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar in.

Per smartphone steeg de prijs gemiddeld met 14% op jaarbasis.

Internationale verkopen zijn inmiddels goed voor 65% van de totale omzet. In China en Japan claimt Apple 20% omzetgroei te hebben neergezet.

Het onderdeel Services, waarmee Apple steeds meer diensten hoopt te verkopen, groeide met 31% op jaarbasis en maakt nu 15% van de groepsomzet uit.

Koersspurt

Eerder kwamen berichten in de markt dat Apple zijn productie van de iPhone X, met een verkoopprijs van ruim €1000 per stuk, drastisch had teruggedraaid vanwege afgenomen vraag. Volgens topman Cook waren de verkopen echter „een enorm succes”.

Klanten hebben iedere week meer iPhone X-toestellen gekocht dan ze andere iPhone-modellen hebben aangeschaft, aldus Cook.

Aziatische toeleveranciers zullen in de beurshandel woensdagochtend waarschijnlijk profiteren. De sombere verhalen over afgenomen inkopen van hun onderdelen blijken niet te kloppen. Wel zien analisten dat de groei uit de smartphohemarkt lijkt te lopen.

