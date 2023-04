Premium Het beste van De Telegraaf

George Reuchlin herdacht bij 150-jarig bestaan HAL Nederlandse reder ten onder met Titanic

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Cathalijne Boland tussen Anna Kremers en George Reuchlin.

Speciaal voor het 150-jarig bestaan van de Holland Amerika Lijn (HAL) is jhr. George Reuchlin uit zijn dorpje in Zuid-Spanje naar Rotterdam gekomen. Het familiebedrijf is in 1873 door zijn overgrootvader opgericht en zijn vader was er ook directeur. George Reuchlin is echter genoemd naar zijn grootvader, die in 1912 met de Titanic ten onder ging.