’Nederlandse filmbaas deelde info Lady Gaga met prostituees’

Inmiddels is Atilla M. op staande voet ontslagen, zo blijkt tijdens een rechtszaak die hij zelf aanspande tegen zijn ex-werkgever Corrino en diens bestuurders. M. eiste dat zij stoppen met „aantasting van zijn goede naam.” Zo drong het filmbedrijf onlangs aan op het ontslag van M. bij ’New Dutch Wave’, een door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerde stichting die in de VS mediabedrijven uit Nederland promoot, en waarvoor prins Constantijn optreedt als soort van ambassadeur.

Volgens het filmbedrijf ontving M. afgelopen jaren talloze malen prostituees in het bedrijfsappartement van Corrino in Los Angeles. Daar deelde hij met deze vrouwen vertrouwelijke bedrijfsinformatie over artiesten.

Ook tijdens de ’koninklijke’ bezoeken van New Dutch Wave aan de VS vertoonde hij zulk gedrag. Het valt allemaal te lezen in uitgelekte mails van M., waarin hij zich aan de prostituees voorstelt als topman van het filmbedrijf en ze uitnodigt in ’zijn’ appartement. Z’n ex-collega’s zeggen bovendien te vermoeden dat Atilla de prostituees inhuurde op kosten van Corrino, aangezien hij telkens rond zijn ’genotsafspraakjes’ contante geldopnames met de bedrijfscreditcard deed. M. weigert uitleg te geven over deze opnames.

’Donaties aan meisjes’

Het filmbedrijf deed na het ontslag van M. zelfs aangifte tegen de ex-topman in Los Angeles, omdat prostitutie in de VS strafbaar is en omdat het volgens de huidige Corrino-bestuurder Jason van Gastel „volledig afstand wil nemen van deze praktijken.” Zelf beweert M. dat hij met betrokken „meisjes kennismaakte via internet, met ze afsprak en soms donaties gaf. Ik had ook wel seks, maar ik heb nooit iemand betaald voor seks.”

Wodka

Tijdens de zitting bleek eveneens dat M. door Corrino beschuldigd wordt van seksuele intimidatie van een ondergeschikte, door zich in een Californisch hotel langdurig aan haar op te dringen. De (freelance) medewerkster werd door M. aangesproken met ’schatje’ en via WhatsApp bij hem in de hotelbar verordonneerd. Indien zij weigerde, zou hij met een fles wodka naar haar hotelkamer komen. „En dan kan het een stuk slechter aflopen”, berichtte hij haar vanuit de bar.

Zijn dwingende berichten werden gisteren tijdens de zitting voorgedragen. M. zelf bezwoer dat hij het allemaal niet dreigend of seksueel bedoeld had. De rechter vroeg hem op de man af waarom hij niet begreep dat de medewerkster zich er desondanks zeer ongemakkelijk bij voelde. „Zij heeft gedacht: ’Mijn god, wat moet ik doen als straks mijn baas voor mijn kamerdeur staat met een fles wodka onder z’n arm?’” Atilla gaf de rechter geen antwoord.