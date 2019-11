Mixen voor een sfeervol gedekte tafel

Carla Peters en Stephan Zeijlemaker hopen dat mensen hun servies gaan combineren met dat ene speciale familiestuk. Ⓒ AMAURY MILLER

Amsterdam - Met de feestdagen in aantocht zitten we graag rond een sfeervol gedekte tafel. Maar hoe zorg je voor de juiste sfeer? Het nieuwe serviesmerk The Table wil hierbij helpen. „Ons servies is bedoeld om verschillende items te mixen”, vertelt ontwerpster Carla Peters. „Zodat je ook het oude servies van je grootouders vaker uit de kast pakt.”