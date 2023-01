Premium Het beste van De Telegraaf

Column: een goed voornemen: geef jezelf tijd om te lummelen

Door Danielle Braun Kopieer naar clipboard

Met meer leegte waardeer je ook meer wat er wel is. Ⓒ ANP/HH

Sinds de industriële revolutie hebben we lummeltijd tot het rijk der nietsnutten verbannen. Allerlei stromingen in maatschappij en in management ideologie deden daar een schepje bovenop. Het moet doelmatig, kostenbewust, lean, strategisch, efficiënt, gefocust en liefst dat allemaal met een hoop passie ook nog.