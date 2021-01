Waakhond AFM beboet 24option.com om ’misleidende handelspraktijken’

Het platform verkoopt zogeheten contracts for difference (CFD’s), financiële producten waarbij wordt gespeculeerd op prijsbewegingen van bijvoorbeeld beurzen, goud of de dollar.

Vaak pakken die slecht uit voor beleggers. De AFM verwijt de aanbieders beleggers niet goed voor te lichten over de risico’s.

Bekijk ook: Belegger kan geld minder makkelijk vergokken

Tot nu toe verliepen de rechtszaken tegen dergelijke producenten moeizaam. Deze boetes stammen uit december vorig jaar, worden nu gepubliceerd en zijn voor Rodeler bv, Rodeler Limited en A. Shkuri, meldt de AFM. In totaal werd voor €375.000 aan boetes opgelegd.

’Agressief’

Tot begin 2018 hebben Rodeler Ltd en haar dochteronderneming Rodeler NL met een vergunning in Cyprus en een Europees paspoort in Nederland CFD’s aangeboden aan particuliere beleggers. Dat gebeurde zonder vereiste vergunningen. Volgens de waakhond ging het om ’agressieve en misleidende handelspraktijken’.

Bekijk ook: IG voorziet beperking risicovol goudmijntje CFD

Beleggers op 24option.com werden volgens de toezichthouder op slinkse wijze overgehaald om zo veel mogelijk te speculeren met zeer risicovolle CFD’s op valutaparen. „Over de risico’s werden beleggers bewust door Rodeler NL op het verkeerde been gezet”, aldus de AFM.

Bekijk ook: Geheime bestanden AFM domper goudhaantjes

De toezichthouder waarschuwt al langer voor dubieuze aanbieders van CFD’s. Vaak verloren klanten hun volledige inleg, van tienduizenden tot soms honderdduizenden euro’s, aldus de AFM.