OPEC verlaagt productie, olieprijs schiet omhoog

Vooraf lekte uit dat overwogen was om OPEC, met partners als Rusland en Kazachstan, vanaf oktober 100.000 vaten per dag minder te laten produceren. Het oliekartel voorziet minder economische groei, met signalen van een economische recessie in Europa en de Verenigde Staten. Daarvoor zou minder olie nodig zijn.

Saoedi-Arabië, de grootste exporteur van het kartel, kwam afgelopen maand met het plan om de productie en olie-export te verminderen. Dat moest zorgen voor meer inkomsten terwijl de productie was verminderd en de olieprijs onder $100 per vat was gekomen.

Sancties Rusland

Rusland, partner van het OPEC-kartel, zou zich afgelopen dagen hebben verzet tegen een nieuwe ronde met productiebeperkingen. Het dreigde vandaag opnieuw de levering van olie naar landen die Moskou sanctioneren te blokkeren.

Vertraging

Andere landen zouden een kleine productieverlaging niet uitsluiten om de prijzen te ondersteunen die zijn gedaald vanwege de vrees van een economische vertraging.

Het is voor het eerst in een jaar dat de OPEC en partners hun productie hebben afgebouwd. De eerdere productieverhoging van 100.000 vaten voor september per is hiermee ook verdwenen.

De OPEC-landen en bondgenoten worstelden met het mogelijk nieuwe aanbod van veel Iraanse ruwe olie als Teheran een deal kan sluiten met de Verenigde Staten over zijn nucleaire programma.

Volgens energie-analist Cyril Widdershoven is er met het besluit van vandaag een direct verband met de hoge gasprijs. „Rusland ziet het opdrijven van de gas- én olieprijs beide als instrumenten van zijn politiek. Er wordt zelden de link gelegd, maar omdat de G7-landen zetten een prijsplafond op de olie wil zetten, wil Rusland minder leveren. Voor Rusland is niet gas, maar olie de echte money maker. Ik sta helemaal achter de sancties, volstrekt, maar als je iemand in de hoek drijft, dan gaat hij doen waarvan je kon verwachten dat hij het gaat doen. Het begint ook bij ons pijn te doen. Dus verhoogt Rusland de druk. Er is wel optimisme dat onze gasvoorraden vol raken, en dat een gasplanfond aanlandt in de Eemshaven, maar het is nog geen winter.”

Overigens is de schade nog beperkt, zegt Widdershoven. „Die 100.000 vaten per dag eraf, dat is schade van drie dagen zandstorm in productielanden. Het is vooral een signaal.”