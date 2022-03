Zo wil ClientEarth de hele Shell-top privé laten betalen voor missen milieudoelen

Premium Financieel

Ceo Boskalis: ’Bod HAL komt niet uit de lucht vallen’

Boskalis zal het bod van investeringsfonds HAL wegen op alle onderdelen, waaronder de continuïteit van de onderneming en de gevolgen van het personeel. Dat zegt topman Peter Berdowski in een reactie op het bod van €4,2 miljard dat donderdag in de brievenbus in Papendrecht zat.