Wall Street eindigt week in mineur om virusvrees

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen de handel uitgegaan, waarmee een einde komt aan een dagenlange reeks winstbeurten op Wall Street. Zorgen om de economische impact van het nieuwe coronavirus in China kregen overhand over een beter dan verwacht Amerikaans banencijfer. Bij de bedrijven was technologieconcern Uber een opvallende stijger.