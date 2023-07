Paus Franciscus heeft ons land in het vizier

Het elegante schip met ramen van kogelvrij glas behoorde ooit toe aan Freddy Heineken, die er de gasten van zijn brouwerij op liet rondvaren. Nu zat de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan aan boord, omringd door belangrijke kerkelijke functionarissen.

Kapitein Joost Mulders houdt in de gaten hoe mgr. Bart Putter, vicaris-generaal in de staf van bisschop Hendriks, aan boord gaat. Ⓒ De Telegraaf

Louiza Ochan was gastvrouw op de Stan Huygens. Ⓒ De Telegraaf

,,We zijn heel lang niet in Nederland geweest”, verklaarde Gallagher zijn bezoek. ,,De Heilige Stoel kan de kerk hier meer ondersteunen. We hebben Nederland teveel in de steek gelaten. Het kan betekenen dat de paus op bezoek komt, al sluit langzaam het venster op zijn mogelijkheden”, zei hij over de 86-jarige kerkvorst. ,,Maar de Heilige Vader wil overál heen!”

Emeritus-bisschop Jos Punt (l.) met Hugo Reumkes, voorzitter van de Tilburgse universiteit en voorzitter van de stichting die de Haarlemse kathedraal onderhoudt. Ⓒ De Telegraaf

De ranke Stan Huygens trekt altijd veel bekijks op de Amsterdamse grachten. Ⓒ De Telegraaf

Dit hoge lid van de Romeinse curie was van mening: ,,Wij kunnen in ieder geval vaker uit Rome langskomen en beter contact onderhouden. Zonder dat het gevoeld hoeft te worden als een visitatie. Een bezoek uit Rome wordt al snel gezien als een beoordeling. Maar we willen de kerk in Nederland graag meer helpen.”

Want er is wel iets aan de hand. Aan boord van de salonboot Stan Huygens, het luxe vlaggenschip van Amsterdam Boat Cruises, zei de Utrechtse hulpbisschop Ted Hoogenboom: ,,Vóór de pandemie bezochten zo’n 150.000 Nederlanders op zondag steevast de katholieke kerken. De gestreamde missen werden breed opgepakt, maar na de coronastilte zijn het er nu ongeveer 100.000 die op vaste basis de kerk bezoeken.”

Mgr. Ted Hoogenboom en de Amsterdamse deken Eric Fennis op het opstappunt tegenover het Centraal Station. Ⓒ De Telegraaf

Terwijl de woonboten, grachtenpanden en historische kademuren voorbij gleden, onthulde advocaat Paul Russell, voorzitter van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk, dat er een tulp naar Gallagher is vernoemd. Een cadeau waarmee de aartsbisschop in zijn schik leek. Russell had een flinke pot met bollen bij zich, die kordaat door bisschop Hendriks werden ingezegend. Bovendien bleken er bollen op naam gezet van de paus: of Gallagher het in Rome wilde overbrengen.

Bauke Hoekstra in de kombuis van de Stan Huygens. Ⓒ De Telegraaf

,,Ik heb veel meegemaakt, maar mijn eigen bloembollen, nee”, verzuchtte de aartsbisschop, voordat de attente gastvrouw Louiza Ochan hem nog een glas Montagny inschonk.

Gallagher bezocht bijvoorbeeld Kiev als bemiddelaar voor vrede na de Russische inval. Onlangs was kardinaal Matteo Zuppi in Moskou. ,,Wij zijn een van de zeer weinigen die hiervoor in Kiev én in Moskou welkom zijn”, zei de prelaat. ,,Dat komt niet door mij of door de paus. Het is de status van de Heilige Stoel”, klonk het over de onafhankelijke, soevereine staat zonder politieke belangen.

Des te pijnlijker dat de Stan Huygens, met de vredesduif aan boord, onhandig in de flank werd geramd door een huurbootje. Verrast keken de dinergasten wie deze klungelkapitein kon zijn. Het bleek dat PVV-Kamerlid Martin Bosma met een groep in het ramscheepje zat. Nietsvermoedend over wie zij belaagden ...

Het Kamerlid Martin Bosma ziet dat hij wordt gefotografeerd vanaf de Stan Huygens. Ⓒ De Telegraaf