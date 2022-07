Kurk waar de economie op drijft

Goede wijn ligt lang, bleek eens te meer. ,,Ik ben totaal verrast”, zei De Bruijn, wiens echtgenote Marianne perfect had voorbereid wat er deze middag zou gaan gebeuren in het familiebedrijf: het soort bedrijf waarvan regelmatig wordt gezegd dat het de kurk is waar de economie op drijft.

Vierdaagse-lopers Diederik Banken (l.), uit de top van reistycoon BCD, Sjoerd Meijers (m.), van Romeo Delta Real Estate én van de stichting Hulp voor Oekraïne, met reisbranche-adviseur Louis Frankenhuis.

Tijdens de traditionele vierdaagse-barbecue van de wijnkopers, waar goed werd geschonken en de rumoerigheid toenam, ontving De Bruijn na de uitreiking genodigden uit het hele land. En wel met op zijn revers de gouden draagspeld die hoort bij de Zilveren Erepenning.

Mark Rutgers (l.), van Allpa Marine Group, en vastgoedman Robert Korstanje, Bordeaux-liefhebber zoals zijn vader. Ⓒ De Telegraaf

Onder de grote parasols gaf Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, nog zijn bondige advies over de in het najaar alom verwachtte nieuwe coronagolf. „Anderhalve meter afstand houden, is het beste wat iedereen tegen die tijd kan doen! En dan ook geen handen meer geven”, zei de burgervader, terwijl hij nu hartelijk zijn hand uitstak omdat hij naar de Vierdaagseborrel ging op de Amerikaanse militaire basis.

De grote vastgoedman Ton Hendriks (l.) met Pieter de Bruijn. Ⓒ De Telegraaf

„Onze vader zei al: je word niet rijk in dit vak, maar wel rijk aan contacten en relaties!”, zei Erics broer Pieter de Bruijn. Het bleek duidelijk op de barbeque, waar hun dochters Bo en Sophie als volleerde gastvrouwen rondliepen.

Edwin Kats (l.) en Willem Korstanje. Ⓒ Foto De Telegraaf

Investeerder Willem Korstanje ontmoette er chef-kok Edwin Kats van Noble (*) in Den Bosch en Noble Kitchen (*) in Cromvoirt. „Bij hem krijg ik tenminste genoeg groente!”, zei Korstanje, die bekendstaat om zijn uitgelezen kelder Bordeaux-wijnen. „Hij is de enige die eigen flessen mag meenemen naar mijn restaurants”, zei Kats respectvol.

Advocaat Marc Udink kwam met Dorien ter Haar, die sinds kort werkt bij restauratie-architect Braaksma & Roos, die werkt aan het voormalige, neogotische gebouw van het roemruchte Canisius College in Nijmegen. Udink meende te weten hoe Jeroen Dijsselbloem burgemeester in Eindhoven kon worden: „Het is de invloed van Mark Rutte! Die heeft zeker daarvoor gepleit!”

V.l.n.r. headhunter Huib Larsen, Marjolein de Jong van de Breast Care-foundation, advocaat Marc Udink en zakenman Rinse Strikwerda. Ⓒ De Telegraaf

De it-ondernemer Rinse Strikwerda, even over uit Monaco, fronste bij het horen van de naam van premier Rutte: „Wat heeft hij waargemaakt dat hij heeft beloofd?” klonk het kritisch. Meteen bestreed de zakenman het beeld dat er geen goede VVD-opvolger voor Rutte zou zijn: „Jan van Zanen natuurlijk! De burgemeester van Den Haag!”

Het bleef nog lang gezellig in Nijmegen, waar volop werd gefeest vanwege de Vierdaagse.