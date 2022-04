Premium Het beste van De Telegraaf

Private equity-bedrijf koopt 134 Kwalitaria-zaken Investeerders zetten tanden in frietzaken: ’Wij ongezond? Kijk naar de supermarkt’

Door Pascal Kuipers en Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Ⓒ Amaury Miller

VIANEN - Antea neemt een vette hap uit de snackmarkt. Het private equity-bedrijf verwerft een belang van 55% in Kwalitaria, met 134 vestigingen de grootste cafetariaformule in Nederland. Doel is ruim 250 Kwalitaria’s over vijf jaar. Ambitieus, want het imago van cafetaria is ongezond en de kosten van energie en olie rijzen de frietpan uit.