Flink in buidel tasten bij paasontbijt: prijs van eieren schiet omhoog

Door een prijsstijging van 26,3% is de prijs van eieren nu historisch hoog. Dit komt onder meer door de vogelgriep. Door deze uitbraak is het aanbod van eieren sterk verminderd. Ook de stijging van de prijs van kippenvoer deed een duit in het zakje. Dit bestaat grotendeels uit graan, dat door de oorlog in Oekraïne duurder is geworden.

Oekraïne

Ook blijkt dat Nederland ondanks de oorlog in dat land een stuk meer eieren is gaan importeren uit Oekraïne. In mei 2022 kwamen er nog bijna geen eieren uit Oekraïne onze kant op, inmiddels is Nederland na Letland en Polen de grootste importeur van Oekraïense eieren met zo’n 18% van alle eierexport uit het land. Naast Oekraïne worden er ook veel eieren geïmporteerd uit België en Duitsland.

Dat Nederland sinds een jaar veel meer eieren uit Oekraïne importeert, komt doordat de Europese Unie het invoertarief heeft afgeschaft. Dat om het door oorlog verscheurde land te steunen. Dat is wel opvallend, omdat legkippen in Oekraïne doorgaans in legbatterijen leven, legt Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS uit. In de EU wordt dit inmiddels als zeer dieronvriendelijk gezien.

Export-ei

Toch exporteerde Nederland ook flink wat eieren. Er werd voor iets minder dan €1,5 miljard in 2022 geëxporteerd, dit is een stijging van bijna 29% ten opzichte van 2021. Duitsland was de grootste importeur, zij importeerden voor ruim €700 miljoen.

Nederland is niet het enige land waar de eieren een flink stuk duurder geworden zijn, ook in andere landen zal Pasen een dure aangelegenheid worden. Zo is de prijs in de Verenigde Staten gestegen met 55,4% en in Hongarije en Slowakije met zo’n 80%. Tsjechië spant de kroon met een prijsstijging van 95%.