’Nederlander bijzonder honkvast bij autoverzekering’

Het einde van het jaar is traditiegetrouw de tijd om de zorgverzekering onder de loep te nemen. Bij autoverzekeringen is dat niet het geval volgens het onderzoek. Ook weet 75% van de 1100 respondenten (boven de 18) eigenlijk helemaal niet hoeveel hun verzekering per maand kost. Volgens Allianz Direct zouden veel mensen kunnen besparen op hun verzekering door rond te shoppen, omdat het per verzekeraar verschilt hoe de premie berekend wordt.

Ongeveer de helft van de Nederlanders is wel eens overgestapt en deed dat in eerste instantie (49%) voor een betere prijs-kwaliteitverhouding en in tweede instantie omdat de verzekering te duur werd (32%). Maar liefst 54% van de Nederlanders is WA met volledige casco verzekerd, waarmee dat de meest populaire vorm van autoverzekering is, blijkt uit het onderzoek.