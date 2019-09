Maaltijden grootste aanjager onlinebestedingen

Ⓒ ANP

EDE (ANP) - Nederlandse consumenten kopen meer en meer producten en diensten via internet. In het eerste halfjaar van 2019 groeiden de onlinebestedingen met 9 procent tot 12,5 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder, becijferde marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van Thuiswinkel.org. Vooral de aankopen van maaltijden en andere etenswaren namen toe.