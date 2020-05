Ruzie met Trump raakt beurskoers Twitter

Trump is daar bepaald niet van gediend. Hij dreigt social mediaondernemingen als Twitter streng te reguleren of zelfs te sluiten als die de stem van conservatieve politici niet willen laten horen.

Obamagate

In aanloop naar de presidentsverkiezingen in november verstuurt Trump momenteel een golf aan tweets met beweringen over zijn politieke rivalen. Hij beschuldigt zijn Democratische tegenstander Joe Biden en voorganger Barack Obama bijvoorbeeld van ’Obamagate’.

’Twitteraar in chief’

Twitter heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van de aanwezigheid van Trump op het platform. Het bedrijf uit Californië was wat ingezakt, totdat de ’twitteraar in chief’ in 2016 de presidentsverkiezingen won. De afgelopen maanden kreeg Twitter echter kritiek dat de onderneming moet ingrijpen als Trump onjuiste of beschuldigende tweets verstuurt.

Twitter deed dat afgelopen nacht nadat de president twee tweets had verzonden over mogelijke fraude bij het stemmen per post. Het bedrijf meldt dat het van plan is vaker te gaan waarschuwen bij tweets die mogelijk misleidend zijn.