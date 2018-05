Hypotheekakte ondoorgrondelijk

Hypotheekaktes bevatten om te beginnen veel langere woorden dan de meeste teksten: gemiddeld zijn de woorden bijna zes letters lang. En dat is dus inclusief kleine woordjes als ’de’, ’of’ en ’ik’. Er zijn maar twee andere soorten teksten die daarbij in de buurt komen: wetenschappelijke onderzoeken en verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Bovendien zijn de zinnen zelf veel langer dan in een doorsnee tekst: 19,6 woorden per zin, met per zin gemiddeld 3,1 bijzinnen. Dat is zelfs langer dan in de gemiddelde wetenschappelijke tekst. Die zinnen staan bovendien bol van voor leken onbegrijpelijke vaktaal, en ze zijn moeilijk opgebouwd.

Na het lezen van 42 hypotheekaktes bij 21 geldverstrekkers kunnen de Utrechtse onderzoekers maar één conclusie trekken: „Welke problemen huizenkopers hebben bij het doorspitten van zo’n tekst? Je kunt je beter afvragen welke níét.”

Facelift

Omdat er nou eenmaal juridische eisen aan een hypotheekakte worden gesteld, is het ook niet eenvoudig de tekst simpeler te maken. Maar het kán wel: een normale hypotheekakte wordt door iets meer dan de helft van de mensen begrepen. Na een ’facelift’ door de taalwetenschappers stijgt dat aandeel naar ruim twee derde.

De notarissen en financiële waakhond AFM krijgen een – hopelijk begrijpelijke – uitnodiging van Eigen Huis, samen na te denken over begrijpelijke hypotheekaktes.