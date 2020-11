Nikkei eindigt sterke week met winst

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,9 procent hoger het weekeinde in op 24.325,23 punten en tikte het hoogste niveau aan sinds oktober 2018. De Japanse hoofdindex won deze week 5,9 procent. Dat is de grootste weekwinst sinds eind mei dit jaar.

Bij de bedrijven werd Nintendo 0,2 procent lager gezet. De Japanse maker van spelcomputers schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op dankzij sterke verkopen van zijn populaire console Switch. Toyota won 0,5 procent voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers. Verschillende Japanse media wisten al te melden dat de automaker, die na de slotbel zijn resultaten bekendmaakte, de winstverwachting voor het hele jaar flink zal verhogen.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney boekte een winst van 0,8 procent.